Магнитогорская дзюдоистка Виктория Соколова заняла третье место на юниорском Кубке Европы в Санкт-Петербурге.

Ученица тренера Олега Бенько уступила в стартовом поединке в весе до 78 килограммов серебряной медалистке чемпионата Голландии-2018 Рене Ван Харселаар. В состязаниях на татами в городе на Неве участвовали 242 спортсмена в возрасте до 21-го года из 14-ти стран Европы.

Однако южноуральская дзюдоистка сумела отличиться в решающем поединке за «бронзу». Виктория достойно одолела на татами победительницу прошлогоднего первенства России Дину Гизатулину из Кунашака, второго призера тех же состязаний Анастасию Захарову из Феодосии, а также трехкратную чемпионку Эстонии Аннику Карилайд. Причем, противостояние с прибалтийской спортсменкой продолжалось почти десять минут вместо положенных четырех.

Как ни печельно говорить, но была близка к бронзовой награде и челябинка Ирина Зуева в весовой категории 57 килограммов. Воспитанница заслуженных тренеров России Андрея Вострикова и Юрия Попова начала выступление с побед над соотечественницами Ирэной Дзугутовой из Осетии и Ксенией Соловьевой из Ленинградской области. Но потерпела поражения от Дарьи Кашиной из Екатеринбурга и тольяттинки Виты Майданик. В итоге у бронзовой медалистки первенства страны Ирины Зуевой - пятое место.

Еще одна представительница Челябинской области Владлена Фарахутдинова в весовой категории 48 килограммов провела в Кубке континента три поединка. Она выиграла у Лилианы Салимьяновой из Башкортостана, однако не справилась с Анастасией Кутериной из Новосибирска и москвичкой Людмилой Ершовой.

Фото: пресс-служба Центра дзюдо Челябинской области