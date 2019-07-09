Магнитогорская спортсменка завоевала бронзу Всемирной Универсиады

В Неаполе (Италия) проходит XXX Всемирная летняя Универсиада, на которой успешно выступила спортсменка из Магнитогорска Екатерина Чернявская. В соревнованиях по настольному теннису она в составе сборной России завоевала бронзовую медаль в командных состязаниях.

В женских командных состязаниях по настольному теннису сборная России начала турнир с победы в 1/8 финала над командой Италии со счетом 3:0. В четвертьфинале россиянки не без проблем справились со сборной Тайвани – 3:0. А вот полуфинальный поединок наша команда уступила японкам (0:3). Таким образом, вместе с командой Франции россянки стали обладателями бронзовых наград. Победителем же турнира стали представители Китая.

В мужских командных состязаниях Челябинскую область представлял еще один студент магнитогорского МГТУ им. Носова Александр Тютрюмов. Увы, ему не удалось в составе сборной России завоевать медаль. В первом же раунде наша команда уступила сборной Тайвани со счетом 2:3 и выбыла из борьбы за медали, поделив итоговые 5-8-е места.

Добавим, что на главных студенческих международных соревнованиях в Неаполе выступят более 8 тысяч спортсменов из 150 стран, которые разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта. В составе сборной России на Всемирной Универсиаде-2019 выступают и семь южноуральскихспортсменов, сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области.

Южноуральские спортсмены – участники Всемирной Универсиады-2019

Антон Булаев (Челябинск, стрельба из лука)

Екатерина Чернявская (Магнитогорск, настольный теннис)

Александр Тютрюмов (Магнитогорск, настольный теннис)

Елизавета Заплатина (Златоуст, водное поло)

Полина Попова (Златоуст, водное поло)

Регина Галимзянова (Златоуст, водное поло)

Надежда Липская (Златоуст, водное поло).