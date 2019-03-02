Магнитогорский «Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву»

Магнитогорский «Металлург» первого марта провел третий матч против «Салавата Юлаева». Хозяева льда обеспечили себе победу в первом периоде.

В третьем матче в первом раунде четвертьфинала Восточной Конференции чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» «хоккейный ад» для подопечных Йозефа Яндача начался в первом периоде. «Сталевары» пропустили пять безответных шайб. У уфимцев отличились Линус Умарк, Тему Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен.

Причем Кемппайнен отправил гол в «раздевалку». Шайба в ворота Василия Кошечкина была отправлена за 10 секунд до сирены на первый перерыв.

Второй период оказался безголевым для обеих команд. В третьем периоде на 54-ой минуте Дмитрий Зайцев из «Металлурга» забил гол престижа . В итоге 5:1 – поражение «Металлурга».

Уфимский «Салават Юлаев» повел в серии – 2:1. Следующий матч между клубами состоится третьего марта.

Челябинский «Трактор» в субботу, второго марта, попытается переломить ход встречи с «Автомобилистом». Счет в серии 2:0 в пользу соперников.

Клуб приглашает семьи болельщиков на зимний праздник «Нашествие белых медведей», где все пришедшие смогу вырезать из снежных блоков скульптуры талисмана команды – белого мишку.

«Снежные блоки уже готовы и ждут, чтобы из их недр «освободили» фигуру белого медведя. Встретит новоявленных ваятелей готовая трехметровая снежная композиция Белого медведя. Помогать всем участникам довести композицию до совершенств будет профессиональный художник-скульптор. Можно принести свои эскизы и обязательно – свои инструменты. Это могут быть лопаточки и железные совочки», - сообщила руководитель PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Мероприятие стартует в два часа дня на площади возле ледовой арены «Трактор». Победители и участники получат призы и приятные подарки от клуба.