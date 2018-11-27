Магнитогорский «Металлург» завершил домашнюю серию победой над «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» завершил домашнюю серию матчей и отправляется на очередной выезд. Челябинский «Трактор» продолжает принимать гостей на своем льду.

26 ноября магнитогорский «Металлург» сыграл последний матч очередной домашней серии. «Сталевары» на своем льду принимали нижегородское «Торпедо». Соперник приехал в хорошем расположении духа. Подопечные Немировски перед этим матчем забросили пять шайб челябинскому «Трактору», а до этого – три гола в ворота «Автомобилиста».

В первом периоде команды обменялись голами, а во второй двадцатиминутке магнитогорцы трижды поразили ворота «Торпедо», на что гости смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой – 4:2.

Все решилось в третьем периоде. Команды вновь обменялись заброшенными шайбами, а затем «Торпедо» увеличило давление и сократило отставание в счете до минимума – 5:4. Затем магнитогорцы и вовсе осталась в меньшинстве, но «сталевары» выстояли и завершили матч победой.

Челябинский «Трактор» накануне также проводил матч с нижегородским «Торпедо». Подопечные Алексея Тертышного потерпели досадное поражение – 3:5.

«Неплохо играли в первом периоде, во втором, но потом это удаление перевернуло матч. Из-за этого упустили победу. В третьем отрезке постарались вернуться, но четвертая шайба немножко подломила нас. Ребята старались, шли вперед, забросили шайбу, но чуть-чуть не хватило», - отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий домашний поединок состоится в арене «Металлург» 5 декабря. В гости приедет столичный «Спартак». Магнитогорская команда сейчас отправляется на выезд. 29 ноября состоится матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот день будет принимать «Адмирал» из Владивостока.

Фото: ХК «Металлург»