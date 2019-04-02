Малые города предлагается включить в проект «Детский спорт»

Спортивные залы в школах, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, будут включены в программу реконструкции. С соответствующей инициативой выступит «Единая Россия» совместно с министерством просвещения РФ. Поправки в нормативно-правовые акты планируется внести до конца года.

Об этом заявила координатор партпроекта «Детский спорт», заместитель председателя комитета Госдумы Ирина Роднина, комментируя заявление министра просвещения РФ Ольги Васильевой о том, что почти треть школ в России нуждаются в ремонте спортзалов.

По данным министерства просвещения РФ, школы малых городов и поселков городского типа нуждаются в новых спортивных сооружениях. По словам Ольги Васильевой, 4 тысячи 441 школа не имеют спортивных сооружений. Спортивные залы более 12 тысяч российских школ (из 40,7 тысячи) нуждаются в ремонте.

По словам министра, в реализуемой Минпросвещения и партией «Единая Россия» с 2014 года программе развития инфраструктуры в сельской школе приняли участие 83 региона. На эти цели из федерального бюджета было выделено 8 миллиардов рублей, из региональных – 300 миллионов. Было построено 5 тысяч 295 новых залов, 2 тысячи школ получили новые открытые спортивные сооружения.

Ирина Роднина сообщила, что за время реализации направления партпроекта «Детский спорт» было отремонтировано 4 тысячи 688 сельских школьных спортивных залов, перепрофилировано под спортивные залы 268 аудиторий и оснащено 1924 открытых плоскостных спортивных сооружений. В этом году на эти цели планируется направить 1,455 миллиарда рублей.

В прошлом году от координаторов проекта из регионов регулярно поступали обращения с просьбой расширить географию направления «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» до малых городов и поселков городского типа.

«Думаю, выражу мнение всех координаторов проекта, сказав, что такие поправки действительно нужны. И в селах, и в городах живут наши дети, которые одинаково заслуживают того, чтобы заниматься в современных, комфортных условиях, - прокомментировал координатор партийного проекта «Детский спорт» по Челябинской области, депутат Челябинской городской Думы Денис Лапотышкин . - Я уверен, что, если спортивные залы будут обновляться, выдающихся спортсменов и просто людей, придерживающихся здорового образа жизни, станет гораздо больше. У проекта большие планы, он все активнее развивается, появляются новые направления, поэтому я за то, чтобы участниками проекта стали и школы малых городов».

Добавим, что в 2019 году запланирован ремонт в 13-и территориях, в каждой – по одному спортивному залу. Некоторые муниципалитеты становятся участниками проекта ежегодно, так как своевременно готовят всю необходимую документацию. На ремонт залов предусмотрено 16 миллионов 361 тысяча рублей. Для всех отремонтированных залов есть обязательное условие: создание на их базе спортивных клубов, которые должны привлечь максимум детей. Также планируется проведение разных спортивных мероприятий: семейных, командных, индивидуальных. То есть проект старается охватить все категории населения.