«Металлург» не смог остановить «Автомобилиста»

Магнитогорский «Металлург» с поражения начал очередную домашнюю серию. Хозяева льда уступили «Автомобилисту», который одерживает 16-ю победу подряд.

Десятого октября магнитогорский «Металлург» на своем льду принимал гостей из Екатеринбурга, которые приехали в город «сталеваров» в ранге не только единоличного лидера Конференции Восток, а всего чемпионата КХЛ.

«Металлург» в своей Конференции держится на третьем месте.

К началу второго периода «Автомобилист» забросил в ворота магнитогорцев уже три безответные шайбы. Тренерский штаб клуба пошел на замену вратаря. Вместо Василия Кошечкина место на последнем рубеже занял Василий Загидулин. Но переломить ход игры у «Металлурга» не получилось. «Сталевары» пропустили еще одну шайбу – 0:4 горело на табло к началу заключительной трети встречи.

Гол престижа «Металлург» все же забил. На седьмой минуте отличился Игорь Антипин, тем самым установив окончательный счет в этом матче. 4:1 – победа «Автомобилиста». Хоккеисты из Екатеринбурга доводят беспроигрышную серию до 16 встреч.

Этот матч для капитана «Металлурга» Сергея Мозякина стал тысячным в карьере. Хоккеист сыграл 844 игры в регулярных чемпионатах и 156 игр в плей-офф. В составе «Металлурга» он провел 481 матч.

Сергей Мозякин стал одиннадцатым хоккеистом в списке «долгожителей».

В чемпионатах России и КХЛ сыграли тысячу и более матчей до капитана «Металлурга» провели еще десять хоккеистов. Это Алексей Калюжный (1163 матча), Данис Зарипов (1149 матчей), Виталий Атюшов (1117 матчей), Константин Горовиков (1117 матчей), Виталий Прошкин (11101 матч), Илья Никулин (1087 матчей), Илья Горохов (1078 матчей), Андрей Субботин (1066 матчей), Алексей Трощинский (1059 матчей), и Дмитрий Рябыкин (1058 матчей).

Следующий матч «Металлург» проведет 14 октября. В гости к магнитогорцам пожалует новосибирская «Сибирь».

Фото: ХК «Металлург»