«Металлург» с победы стартовал в первом раунде плей-офф

Магнитогорский «Металлург» в первом матче в четвертьфинале Восточной Конференции сломил сопротивление уфимского «Салавата Юлаева» лишь в овертайме. Подопечные Йозефа Яндача повели в серии – 1:0.

Счет в матче с «Салаватом Юлаевым» был открыт на третьей минуте второго периода. Денис Платонов при игре в равных составах «распечатал» ворота гостей – 1:0. Потом хозяева льда имели массу моментов, чтобы удвоить преимущество в счете, но пробить оборону уфимцев у «сталеваров» не получалось.

На старте третьего периода великолепную трехходовку разыграли гости и Теему Хартикайнен забросил шайбу в пустой угол ворот Василия Кошечкина. В ассистенты ему записаны Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк– 1:1.

Следующей заброшенной шайбы болельщикам пришлось ждать без малого почти 40 минут. В дополнительное время команды сыграли полноценные два периода, под занавес которых Ник Шор поставил точку в этом матче. 2:1 (ОТ) – победа «Металлурга».

«Сейчас немного порадуемся, потому что мы забили удачный гол, а потом уже будем готовиться на второй матч. Рады, что победили в первой игре, которая получилась по-настоящему типичной игрой серии плей-офф. Все были готовы, ведь это первая игра плей-офф. Соперник открывался, хорошо играл, мы сделали какие-то свои ошибки. Но это не показатель того, что мы были не готовы. Может были нервы, потому что первая домашняя игра. Были моменты, когда нас Василий поддержал в игре, и все», - отметил после мачта главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

Второй матч первого раунда плей-офф «Металлург» проведет 27 февраля.

Для челябинского «Трактора» игры на вылет начнутся сегодня, 26 февраля. Подопечные Алексея Тертышного встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Фото: ХК «Металлург»