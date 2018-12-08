"Металлург сокрушил "Спартак", "Трактор" в овертайме одолел "Сибирь"

Южноуральские хоккейные кулубы в субботу, 8 декабря, провели очередныеи матчи регулярного чемпионата КХЛ.

"Черно-белые" гостили у "Сибири" в Новосибирске. Счет был открыт в первом периоде на восьмой минуте встречи Егор Дугин при поддержке Александра Шарова огорчил голкипера хозяев льда. За две минуты до окончания стартовой двадцатиминутки сибиряки отправили шайбу в ворота Василия Демченко, но после 10-минутного видеопросмотра судьи отменили гол Карона из-за нарушений правил взятия ворот.

«Сибири» удалось восстановить статус-кво на 36-й минуте, благодаря точнейшему ваннтаймеру (ван-таймер — разновидность броска в хоккее с шайбой, при котором игрок бьёт по воротам без подготовки и без обработки шайбы в одно касание по скользящей шайбе)Владимира Первушина – 1:1.

Третья двадцатиминутка уже не изобиловала позиционными атаками «Сибири», а «Трактору» удалось выровнять игру.

Овертайм получился чуть ли не насыщеннее, чем весь третий период. Пол Щехура недолго думал и шикарным щелчком «снял паутинку» с дальнего верхнего угла ворот – 1:2.

Тяжелый получился матч. Соперник имел в определенных моментах преимущество, создавал ситуации, где они могли забивать, но наш голкипер отлично сыграл и дал спокойствие в обороне. При счете 1:1 игра шла до гола. Хорошо, что в овертайме нам дали шанс, ребята воспользовались им и смогли принести команде победу. Хочу ребят поблагодарить за игру, за терпение и поздравить с победой, сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный:

Магниторский "Металлруг" встречался с московским "Спартаком". В первом периоде болельщики увидели феерию заброшенных шайб. Шесть раз за за воротами голкиперов команд зажигалась "красная" лампочка.

Отличились у магнитогорцев Ник Шор, Деннис Расмуссен, Григорий Дронов и Мэтт Эллисон. 4:2 - после окончания первого периода.

Потом карнавал голов продолжился! «Металлург» в искрометной манере - 7:3 победа "Металлурга".

Фото: ХК "Металлург"