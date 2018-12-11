«Металлург» впервые в сезоне проиграл «Авангарду»

Магнитогорский «Металлург» в очередном матче в КХЛ был близок к тому, чтобы в четвертый раз в сезоне обыграть омский «Авангард». Но «ястребу» не позволили продолжить «сталеварам» продолжить их победное шествие.

В первом периоде обе команды действовали предельно осторожно и присматривались к друг другу. В итоге в стартовой двадцатиминутке они нанесли лишь восемь бросков на двоих по воротам друг друга.

Зато второй период выдался богатым на события. Из-за повреждения выбыл из игры голкипер Василий Кошечкин. Однако на какое-то время это даже встряхнуло «Металлург». За 45 секунд магнитогорцы забросили «Авангарду» две шайбы. Отличились Максим Матушкин и Сергей Мозякин. Гости смоли переломить ход матча и к концу второго периода сравнять счет – 2:2.

А на второй минуте третьего периода «Авангард» смог выйти вперед, тем самым установив окончательный счет в матче. 2:3 – поражение «Металлурга».

Теперь «Металлург» уходит на небольшой перерыв, а затем приступит к новым тренировкам, чтобы уже 17 декабря сыграть с нижегородским «Торпедо».