«Металлург» вырвал победу у «Амура»
Магнитогорский «Металлург» одержал вторую победу в дальневосточном турне. «Сталевары» обыграли «Адмирал» из Владивостока.
До середины первого периода игровое преимущество было на стороне хозяев льда. Кирилл Воронин и Глеб Зайцев по разу огорчили голкипера магнитогорцев – 2:0. Но на 15-ой минуте «Адмирал» заработал удаление и Сергей Мозякин свел преимущество команды из Владивостока до минимума – 2:1.
Во втором периоде команды обменялись голами. У магнитогорцев отличился Архип Николенко – 3:2.
В заключительном отрезке матча гости смогли сравнять счет. Ииро Пакаринен становится автором третьей заброшенной «сталеварами» шайбы. А за 40 секунд до финальной сирены Сергей Мозякин оформляет дубль и приносит победу своей команде – 4:3.
Следующий матч магнитогорский «Металлург» проведет седьмого октября в Хабаровске. Южноуральцы сыграют с местным «Амуром».