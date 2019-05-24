Металлурги ЧЦЗ сдают нормы ГТО без отрыва от производства

В спортивном зале Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, начала работать площадка по сдаче норм спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ПАО «ЧЦЗ», первые 120 заводчан уже прошли испытания на силу, гибкость и выносливость. Многие из них показали результаты, соответствующие золотому знаку отличия ГТО. Без отрыва от производства металлурги могут сдать обязательные и дополнительные нормативы по 10 видам комплекса: подтягивания и отжимания, наклон вперед, упражнение на пресс, челночный бег, рывок гири, прыжок в длину и стрельба из электронного оружия.

По словам инструктора Центра тестирования Евгении Зинуровой, работники ЧЦЗ находятся в очень хорошей физической форме. Металлурги постоянно становятся участниками корпоративной лыжной спартакиады, соревнований по плаванию. Принять участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО изъявили желание более 700 заводчан. Знаки отличия работникам предприятия, успешно выполнившим комплекс ГТО, вручат в торжественной обстановке – на церемонии, посвященной сдаче норм.