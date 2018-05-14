Металлурги ЧМК пробежали юбилейную эстафету

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел традиционную легкоатлетическую эстафету на призы корпоративной газеты «Челябинский металлург». Соревнования прошли в 70-й раз и посвящены 75-летию ЧМК, которое предприятие отмечает в этом году. Количество участников юбилейной эстафеты превысило 3300 человек.

Дистанция легкоатлетической эстафеты составила 3872 метра и прошла по центральным улицам Металлургического района. На старт вышли 173 цеховые команды. Состязание состоялось по нескольким группам цехов. Среди мужских команд первые места по своим группам завоевали команды «Мечел-Кокса», кузнечно-прессового цеха челябинского филиала «Уральской кузницы», кислородно-компрессорного производства, цеха водоснабжения, газоспасательной станции. Среди женских команд самой быстрой признана команда «Мечел-Кокса». В номинации «Смешанные команды» победителями стали «Мечел-Кокс» и ремонтно-строительный цех. Среди ветеранов лучшие – бегуны железнодорожного цеха №2 среди мужчин и управления технического контроля среди женщин.

Впервые легкоатлетическая эстафета ЧМК состоялась 2 мая 1946 года по инициативе молодых работников комбината и редакции газеты предприятия. С каждым годом соревнования становились всё популярнее, привлекая не только сборные цехов ЧМК и дочерних предприятий, но и команды школ, профтехучилищ, техникумов, других организаций. Сегодня в параде-открытии принимают участие даже маленькие воспитанники детских садов Металлургического района. Общее количество команд юбилейной эстафеты – 223. (8)

«Легкоатлетическая эстафета ЧМК уже давно стала традиционным спортивным событием всего Металлургического района Челябинска. Особенно хочется отметить болельщиков, которые активно и от всего сердца поддерживают свои команды, настраивая коллег на спортивные победы», – отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин, который сам в разные годы не раз выходил на старт в составе цеховых команд.