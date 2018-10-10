Миасская скалолазка вошла в пятерку на юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе

Скалолазка из Миасса (Челябинская область) Елена Красовская вошла в пятерку юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе. Финальные старты турнира в столице Аргентины прошли вчера, девятого октября.

Воспитанница спортшколы «Вертикаль» и тренера Алевтины Цвиренко стала на этих состязаниях единственной представительницей России.

Как сообщает агентство новостей Newsmiass.ru, вечером вторника спортсменок ждали сразу три дисциплины. Девушкам пришлось покорять вертикальные трассы на скорость, заниматься боулдерингом (покорять нескольких коротких, но предельно сложных трасс) и бороться за победу в дисциплине «Трудность».

Соперницами Елены Красовской в завоевании «золота» Олимпиады стали австрийки Сандра Леттнер и Лаура Ламмер, словенка Вита Лукан, японка Мао Накамура и немка Ханна Мель. По итогам прошедшей седьмого октября квалификации спортсменка из Миасса заняла третье место.

По результатам многоборья Елена Красовская стала пятой. Первое и третье место заняли австрийки Леттнер и Ламмер, на втором месте оказалась словенка Вита Лукан, на четвертом - немка Ханна Мель. Наша скалолазка уступила им по результатам всех трех испытаний совсем немного, набрав 48 баллов (второе место в скорости, шестое - в боулдеринге и четвертое - в трудности).

В 2020 году в Пекине пройдут первые Олимпийские старты скалолазов. У Елены Красовской есть все шансы принять в них участие.