В матче с "Северсталью" "Трактор" остался без первой пятерки

Челябинский «Трактор» потерпел крупное поражение в Череповце. Магнитогорский «Металлург» уступил ярославскому «Локомотиву».

Челябинский «Трактор» прибыл в Череповец с потерями в составе команды. Из-за травм из обоймы выбыли Рихард Гюнге и Александр Бергстрем. На старте первого периода подопечные Алексея Тертышного «потеряли» Евгения Рясенского и Пола Щекуру. Это не смогло не отразиться на игре «черно-белых».

В стартовом отрезке матча челябинцы еще давали отпор хозяевам льда, а вот во втором периоде череповчане полностью взяли под контроль ход встречи. «Северсталь» ушла на перерыв с двумя голами в своем активе. Закрепила свой успех команда в заключительной трети матча, вновь дважды поразив ворота Василия Демченко. 0:4 – поражение «Трактора».

«По нашей игре сейчас говорить ничего не буду. Сначала надо посмотреть матч и уже после сделаем выводы. Игра не получилась. «Северсталь» была свежее, заряженнее. Отсюда такой результат. По травмированным ребятам пока ничего сказать не могу. С ними работают медики», - заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

«Магнитка» 23 октября также проводила очередной матч в чемпионате. Магнитогорцы уступили в Ярославле местному «Локомотиву» - 2:3. Команда «сталеваров» теперь отправляется в Екатеринбург, где 25 октября встретится с лидером чемпионата - командой «Автомобилист». «Трактор» в этот день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».