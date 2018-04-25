На Южном Урале завершился групповой этап юниорского чемпионата мира по хоккею

В Челябинске и Магнитогорске завершились матчи группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею.

24 апреля в Челябинске сборная России по итогам серии послематчевых буллитов обыграла сборную Словакии со счетом 6:5, а сборная Финляндии одержала победу над чехами - 4:2.

В Магнитогорске сборная США взяла верх над сборной Белоруссии с разгромным счетом - 8:0, а шведы уступили канадцам в овертайме со счетом 2:3.

Сегодня, 25 апреля, выходной день чемпионата, который команды потратят на переезд.

26 апреля в аренах «Трактор» и «Металлург» пройдут четвертьфиналы, а также матч за право остаться в высшем дивизионе.

В четвертьфинальном матче в Челябинске сборная России встретится со сборной США, а Финляндия сыграет с Беларусью.

В Магнитогорске встретятся Канада и Чехия, а также Швеция и Словакия.

Также в городе металлургов матч за право остаться в высшем дивизионе проведут Швейцария и Франция.

Приобрести билеты на матчи можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург»..