Николай Валуев приедет в Челябинск, чтобы сыграть с чиновниками в футгольф

Восьмого июня в Челябинске состоится спортивный турнир «Кубок Челябинской области по футгольфу» Специальный гость и участник - депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, президент Федерации Футгольфа России Николай Валуев.

Турнир по футгольфу в Челябинске пройдет второй раз. На первом официальном турнире, который состоялся седьмого июля 2018 года, уверенную победу одержала команда Законодательного собрания Челябинской области.

В этом году испытать свои силы в этом виде спорта попробуют команды Законодательного собрания области, Правительства Челябинской области, Челябинской городской думы, Администрации города Челябинска и Сосновского муниципального района, Федерации профсоюзов Челябинской области, Торгового дома KSP Steel, бойцовского клуба FERRUM, Общероссийские и региональные общественные организации и другие.

В программе мероприятия запланирован мастер – класс по футгольфу от Николая Валуева. Стоит отметить, что в этом году каждый зритель сможет испытать свои в этом виде спорта, для них подготовлены специальные игровые места.

Футгольф — вид спорта, являющийся производным от футбола и гольфа. Игрок должен пройти поле с девятью или 18 лунками, стараясь загнать футбольный мяч в каждую из них, используя наименьшее количество ударов. Регламент соответствует правилам игры в гольф, соревнования также проводятся на полях для этого вида спорта.

Цель игры в футгольф – забить мяч, в лунку, расположенную на площадке минимум в пятидесяти метрах от точки первого удара, совершив при этом как можно меньше ударов. Первый удар совершается с плоской местности, размеченной как площадка для первого удара, в соответствии с правилами игры в футгольф. Каждый игрок играет своим мячом, перед игрой мяч маркируется, чтобы его можно было отличить от других. Количество ударов и штрафных очков фиксируется в счетной карточке каждого игрока. По прохождению всего поля количество ударов суммируется, и на основании этого результата происходит распределение мест участников.

Международная федерация футгольфа существует с 2012 года. С осени 2015 года Николай Валуев работает над популяризацией футгольфа в России. Главными результатами этой деятельности стало создание национальной Федерации футгольфа и официальное признание дисциплины Министерством спорта Российской Федерации, состоявшееся 22 января 2018 года.

Кубок Челябинской области по футгольфу –2019 пройдет на территории парка спорта и отдыха КСК «Рифей».