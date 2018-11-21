Ослабленный челябинский «Трактор» проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина

Пятиматчевую домашнюю серию челябинский «Трактор» начал с поражения от казанского «Ак Барса». Также в этом матче «черно-белые» понесли очередную потерю. Из строя выбыл голкипер Владислав Сухачев.

Первый матч очередной домашний серии «Трактор» начал встречей с казанским «Ак Барсом». Перед его началом под своды ледовой арены был поднят персональный стяг Павла Езовских. Он провел за команду 11 сезонов, сыграл 419 матчей и забросил 73 шайбы.

На эту игру челябинцы вышли в ослабленном составе. Из-за травм в лазарете находятся Артем Пеньковский, Пол Щехура, Александр Бергстрем, Евгений Рясенский, Рихард Гюнге, Александр Шинин, Василий Демченко и Йонас Энлунд.

«Нам очень не хватает выбывших из строя лидеров. Беспрецедентное на сегодняшний день количество травм – у восьми ведущих хоккеистов. Из «Челмета» много своей молодежи ставим в заявку, для ребят это шанс заиграть в КХЛ. Но все с нетерпением ждем возвращения лидеров. В самое ближайшее время должны выйти Василий Демченко, Пол Щехура и Йонас Энлунд. Думаем, что к выездной серии к команде присоединится Евгений Рясенский. После декабрьской Европаузы вернутся в строй Александр Шинин и Александр Бергстрем. Ближе к Новому году – Артем Пеньковский, и немного позже – Рихард Гюнге», - прокомментировал ситуацию генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

В матче с «Ак Барсом» челябинцы понесли еще одну потерю. В середине второго периода список травмированных пополнил голкипер Владислав Сухачев, заменившийся после резкого движения. Место в воротах занял Александр Судницин. Счет на табло к этому времени был уже 3:0 в пользу казанцев. Судницин в оставшееся время не пропустил, но при этом и счет остался неизменным.

«Мы допустили ряд ошибок, которые привели к голам. Опять же, не забивая голов – сложно выиграть матч. Были моменты, но реализация пока хромает. Будем работать»,- сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

22 ноября «Трактор» встретится с «Нефтехимиком». Магнитогорский «Металлург» в этот день будет играть с казанским «Ак Барсом».