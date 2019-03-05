Осталось горькое послевкусие: челябинский «Трактор» «вылетел» из плей-офф

Челябинский «Трактор» подвел первые итоги прошедшего сезона. Он был невероятно тяжелым, с большим количеством травм, тренерскими перестановками и рокировками в звеньях. Но тем не менее задачу, поставленную на сезон, команда выполнила.

Подводить итоги сезона сегодня, пятого марта, собрались все хоккеисты, руководство клуба, ветераны «Трактора» и представителя фанатского сектора.

Позади 62 матча в регулярном чемпионате и четыре поединка в плей-офф. «Трактор» старался дать бой лучшей команде Востока – «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

«Сезон завершен. Эмоций много. Хватило и досадных поражений, и ярких побед. Были эмоции и переживания. Конкуренты давили на нас со всех сторон. У меня искренняя благодарность ребятам за самоотверженность. Нас за многое можно упрекнуть, но только не за это. Да, не хватило мастерства. Самое главное, что в этом сезоне окрепли молодые ребята. Это перспектива клуба», - отметил директор клуба Иван Сеничев.

Начинала выступать челябинская команда под руководством Германа Титова, который сменил на тренерском мостике Анвара Гатиятулина, который перешел в тренерский штаб петербургского СКА. Именно с ним «Трактор» завоевал бронзовые медали чемпионата. Но работа с «черно-белыми» у Титова не заладилась. Под его руководством «Трактор» провел 16 матчей, в которых команда понесла 10 поражений. 12 октября главный тренер челябинского клуба сообщил о том, что покидает тренерский мостик. Титов отметил тогда, что это его собственное желание. На такое решение также повлияли семейные обстоятельства. На его место пришел Алексей Тертышный.

«Сезон был трудный, начало было полностью провалено. Много было упущено при физической подготовке. Потом была смена тренера и игра поменялась. Задачу минимум клуб выполнил. А что касается плей-офф, то это лотерея. Хочется, чтобы вы были, как единое целое, тогда результат будет», - сказал председатель городской федерации хоккея Андрей Кудинов.

«Нужно будет деть выводы с «холодной» головой. Когда я пришел в клуб, для меня это был вызов. Было тяжело. Нам удалось выполнить самую главную задачу – попасть в плей-офф. К сожалению, в играх с «Автомобилистом» не хватило чуть-чуть, чтобы зацепиться за победы. Побеждает сильнейший. Спасибо клубу, ребятам и болельщикам за сезон. Получился неплохой результат», - сказал исполняющий обязанности главного тренера ХК «Трактор» Алексей Тертышный.

Команда сплотилась вокруг нового тренера, раскрепостилась психологически, поймала свой кураж и «Трактор» пошел вверх по турнирной таблице. Игра команды поменялась, но клуб стала преследовать другая напасть – травмы. Из обоймы один за другими начали выбывать лидирующие игроки.

«Весь сезон «Трактор» преследовали травмы. Это просто катастрофа. Таких прецедентов еще не было. Многие хоккеисты до конца сезона выбыли. Но несмотря на это команда справилась. У вас есть характер, есть сила. Не хватило самого малого, чтобы «громко хлопнуть дверью» и вернуться в серию плей-офф. Все у команды еще впереди», - отметил ветеран «Трактора», председатель областной федерации хоккея Николай Макаров.

«Нам удалось сохранить костяк бронзового сезона, а также точечно усилиться. К сожалению, травмы сопровождали нас все время. В лазарете побывало 24 игрока, некоторые из них несколько раз. Считаю, что тренерский штаб свою работу выполнил хорошо. Хочу отдельно поблагодарить команду за плей-офф. Хоть мы и уступили во всех матчах, что, конечно, очень обидно, но был виден единый коллектив и огромное желание в глазах», - отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Несмотря ни на что «Трактор» сражался до конца. Ребята бились на льду от первой и до последней секунды. Команда «въехала» в плей-офф и выполнила задачу, поставленную на сезон. А игры на вылет - это лотерея. Плей-офф есть плей-фф. Побеждает сильнейший.

«Сейчас у всех нас присутствует опустошение. Тяжело говорить об итогах сезона. Мы все его прожили на одном дыхании. Да, он получился не идеальным, но это тоже опыт. Хочу сказать спасибо всем ребятам из команды – хоккеистам, персоналу, докторам. На протяжении сезона у нас не было проблем с атмосферой. Была семья под названием «Трактор». Спасибо всем болельщикам за терпение и уважение», - сказал капитан «Трактора» Александр Шинин.

«Это был сложный сезон. Перемены в тренерском штабе. В матчах постоянно менялись «пятерки» на льду. Но нам это помогало только стать сильнее это. Сейчас наступило грустное послевкусие, мы немного расстроены», - отметил защитник Ник Бейлен.

За «бронзовое» прошлогоднее выступление «Трактора» в КХЛ клубу все ставили однозначную «пятерку». Этот сезон заслуживает «четверки». Он завершен. Впереди у хоккеистов отпуск, а затем подготовка к новому чемпионату. Время до его старта пролетит незаметно. А этом значит челябинские болельщики снова будут заполнять места на ледовой арене «Трактор» и сидеть у экранов телевизоров, чтобы снова болеть за наших!