Победителей школьных «Президентских состязаний-2019» в Челябинске оправят в Анапу

Определились лучшие команды, которые представят Южный Урал в Краснодарском крае на Всероссийском финале Президентских состязаний-2019».

В этом году в Челябинской области за путевку на главные старты боролись школы городских и сельских муниципальных образований. В финальную часть вышли более 42 общеобразовательных учреждений, а в суперфинал, который завершился в столице Южного Урала, попали лишь по три сельских и городских школы.

За звание и лучших и две путевки во Всероссийский детский центр «Смена» школьники боролись в трех видах программы – легкоатлетическая эстафета, многоборье (с элементами комплекса ГТО) и забегах на 1000 метров.

В итоге первое место среди городских школ заняла команда СОШ №138, на втором - магнитогорская СОШ №64, на третьем - СОШ №90 (Златоуст). Среди сельских школ на верхнюю ступеньку пьедестала почета подняла команда Октябрьской СОШ (п. Ишалино, Аргаяшский район), на втором месте Козыревская СОШ (п. Мирный, Красноармейский район), на третьем - Октябрьская СОШ № 1 (с. Октябрьское, Октябрьский район).

Школьники показали довольно высокие результаты. Так на дистанции 1000 метров лучший результат среди юношей – 3 минуты 06 сек, среди девушек – 3.35 сек. Прыжок в длину – 267 см (юноши), 216 см (девушки). Подтягивание – 27 раз (юноши), отжимания – 42 раза (девушки). Упражнение на пресс (за 30 сек) – 40 раз (юноши), 38 раз (девушки).

Отметим, что южноуральские школьники не раз входили в число призеров Всероссийского финала, куда съезжаются лучшие команды со всех регионов России. Финал пройдет в сентябре.