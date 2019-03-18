Победители Кубка губернатора по горнолыжному спорту получили награды

Подведены итоги состоявшегося 16 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под городом Миасс Всероссийского фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок губернатора Челябинской области.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" пресс-секретерь ГЛК "Солнечная долина" Анна Куцбах, за 17 лет его проведения Кубок губернатора превратился в настоящий семейный фестиваль любителей активного образа жизни, у которого появился свой девиз: «Связь поколений – здоровый образ жизни». Традиционно XVII Кубок губернатора включал в себя детские и взрослые старты, на которые вышли 20 команд. В детских соревнованиях приняли участие более 70-ти детей - воспитанников спортивных школ и просто любителей. В отдельной номинации выступили участники реабилитационной программы «Лыжи мечты: горы равных возможностей». Взрослые участники состязались в номинациях: команды глав городов и районов, команды предприятий Челябинской области, спортивные команды, туристические команды и команды сноуборда.

Самый главный приз соревнований – переходящий Кубок губернатора – завоеваласборная администрации

города Миасса. Все победители получили подарки и призы от спонсоров. В церемонии награждения приняли участие депутат Челябинской городской думы Дмитрий Довженко и председатель совета директоров группы компаний «Компаньон» и Арсен Унанян.

По словам председателя совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина, ежегодно сюда приезжают родители с детьми, многих работники курорта уже знают в лицо. Взрослые, начинавшие кататься с самого первого сезона 2000 года, уже поставили на горные лыжи своих детей, а некоторые и внуков. Поистине Кубок губернатора стал настоящим ярким семейным праздником для южноуральцев и гостей региона.

- В Челябинской области некогда элитный горнолыжный спорт уже стал массовым, и в этом большая заслуга Олега Сиротина. На горнолыжном курорте «Солнечная долина» ежегодно проводятся занятия для учеников школ Челябинска «Урок здоровья», где детям целенаправленно прививают культуру здорового образа жизни и семейных ценностей, подчеркнул Дмитрий Довженко.