Подарки к юниорскому чемпионату мира по хоккею отлили в Каслях

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») изготовил партию скульптур к чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который проходит в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 2018 года.

Художественные изделия предназначены в дар известным хоккеистам и именитым гостям чемпионата мира. В партию вошли шесть видов статуэток хоккейной тематики. Четыре взяты из обширного заводского ассортимента, который насчитывает порядка 1200 наименований. Среди этих скульптур особо выделяется забавная фигурка юного вратаря, созданная в 1973 г. известным каслинским скульптором Александром Чиркиным. Миниатюра служит трогательным напоминанием о временах небывалого размаха дворового хоккея, который стал стартовой площадкой для нескольких поколений выдающихся российских спортсменов.

«Для нас большая честь отливать скульптуру для мирового первенства, которое впервые проходит в нашем регионе. Поскольку «дома и стены помогают», ждем победы наших ребят. А хоккейную тематику в каслинском литье мы намерены развивать и в дальнейшем», – отметил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

Две статуэтки созданы специально к мировому юниорскому чемпионату 2018 года. Каждая из них представляет собой собирательный образ современного хоккеиста в момент игры. Позы спортсменов живые, динамичные и убедительно передают азарт и драматизм спортивной борьбы. Автор «Хоккеиста» высотой 25 см –(Санкт-Петербург). «Хоккеиста» высотой 14,5 см вылепила(Москва). Оба скульптора давно и плодотворно сотрудничают с Каслинским заводом.