Полицейские Челябинска готовятся к мемориалу имени Масленникова

В Челябинске завершился отборочный этап мемориала имени Виталия Масленникова, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Масштабное спортивное мероприятие носит имя погибшего Виталия Масленникова, заместителя начальника отдела уголовного розыска челябинского УВД. Во время задержания, спасая жизнь находившихся рядом людей, 23 июня 1986 года он был смертельно ранен в голову. Врачи сделали всё возможное и невозможное, но через два дня, 25 июня, его не стало. За мужество и самоотверженные действия этого человека посмертно наградили орденом Красной Звезды. В Ленинском районе столицы Южного Урала его именем назвали улицу, а приказом МВД от 21 января 1987 года он занесен навечно в списки личного состава милиции Челябинска.

Мемориал Масленникова пройдет в столице Южного Урала уже в 33-ий раз. Отборочные этапы сейчас проходят во всех городах Челябинской области.

В Челябинске первый этап спартакиады проходил на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной. Полицейские выявляли лучших в мини-футболе, стрельбе, перетягивании каната, комбинированном беге, подтягивании на перекладине и эстафете.

Первое место заняла сборная отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, на втором месте - команда полиции Калининского района и замкнули тройку лидеров стражи порядка из Металлургического района.

Сотрудники, показавшие лучшие результаты в данных соревнованиях, войдут в состав сборной команды УМВД России по городу Челябинску и будут отстаивать честь городского гарнизона полиции на финальных спортивных состязаниях в рамках мемориала имени Масленникова, которые пройдут в областном центре 22 июня. Кстати, в этом году эти полицейские соревнования носят статус региональных. Хотя ранее у них был статус всероссийского и даже международного масштабов. Так, в 1993 году принять участие в мемориале приезжали полицейские девятнадцати областей России, из Германии, Нидерландов, США и Бельгии. Тогда проводились забеги с собаками, соревнования по биатлону, бег в милицейских костюмах, а также в бронежилетах и касках.