«Президентские спортивные игры» соберут в Челябинске лучшие школьные команды региона. Областной этап Всероссийских соревнований пройдет с 26 мая по 1 июня.

Легкая атлетика, плавание, стритбол, настольный теннис, шашки. Всю неделю, - с 26 мая по 1 июня, 12 сильнейших школьных команд Челябинской области (победители школьных и муниципальных этапов) будут бороться за право представлять наш регион на Всероссийском финале «Президентских спортивных игр». Они пройдут с 7 по 28 сентября в известном Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край).

В этом году, по жребию, в турнире соревнуются школьники 6-х классов общеобразовательных школ. Команда состоит из 20 человек (10 юношей, 10 девушек). На Всероссийском финале Челябинскую область будет представлять сборная команда одной сильнейшей общеобразовательной школы.

Открытие соревнований пройдет 26 мая в Молодежном оздоровительно-культурном комплексе «Черемушки» (пос. Лазурное).

27-28 мая. Легкоатлетическая программа соревнований (Челябинск, стадион «Метар-Спорт», с 10.00 до 14.00)

29 мая. Плавание (Челябинск, бассейн «Строитель», с 11.00 до 14.15)

30 мая. Стритбол, настольный теннис («Черемушки», с 9.30 до 18.00)

31 мая. Шашки («Черемушки», с 9.30 до 18.00)

1 июня. Награждение. Закрытие соревнований (10.30 – 12.00)

Кстати, в октябре этого года Челябинск станет столицей проведения первых Всероссийских соревнований среди школьных спортивных клубов.

- Школьные спортивные клубы сейчас развиваются по всей стране и способствуют привлечению в массовый спорт все большего числа мальчишек и девчонок и именно по разным спортивным направлениям. Каждый может выбирать тот вид, который ему по душе. Школьный спортклуб могут посещать ученики разных общеобразовательных школ, - отмечает директор областной ДЮСШ Юрий Логинов.

«Президентские спортивные игры» проводятся в России по распоряжению главы государства с 2010 года.

Региональный этап проводится под общим руководством Министерства образования и науки и Минспорта Челябинской области под организационным началом Областной детско-юношеской спортивной школы.