Проигрыш «Трактора» в Минске, трудовая победа «Металлурга» в Москве

ХК «Металлург» и ХК «Трактор» провели первые матчи в очередной выездной серии в Континентальной Хоккейной Лиге. Челябинцы, провалив первый период, проиграли минскому «Динамо». Магнитогорцы вырвали победу московского «Спартака» в «перестрелке».

Челябинцы в матче с «Динамо» из Минска позволили хозяевам льда «распечатать» свои ворота уже на 43-ей секунде первого периода. Отличился Сергей Костицын. А еще через пару минут белорусские хоккеисты счет в матче удвоили. Дмитрий Буйницкий легко переиграл голкипера «черно-белых» Александра Судницкого. – 2:0. Тут же тренерский штаб «Трактора» произвел замену вратаря, после чего на льду появился Владислав Сухачев.

«Черно-белые» пытались спасти ситуацию, но шайба никак не шла в ворота Йонаса Энрота. Лишь в концовке стартовой двадцатиминутки челябинцы смогли свести отставание в счете до минимума. Артем Бородкин воспользовался пасом от Игоря Полыгалова – 2:1. В середине третьего периода хозяева льда еще раз поразили ворота челябинцев, тем самым установив окончательный счет в этом матче. 3:1 – победа минского «Динамо».

«У нас не получилось начало первого периода, дали фору в два гола. Потом создали достаточное количество моментов, но удача была не на нашей стороне», - сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Магнитогорский «Металлург» тем временем одержал трудовую победу над московским «Спартаком», одолев «красно-белых» в серии буллитов – 5:4 (Б). Хет-триком отметился Николай Кулемин. Все три шайбы были заброшены форвардом «сталеваров» за первые 16 минут матча. «Металлург» после этой встречи продлил беспроигрышную серию до пяти матчей.

14 ноября магнитогорцы сыграют с минским «Динамо», а челябинский «Трактор» будет гостить в Череповце у местного «Витязя».

Фото: ХК «Спартак», ХК «Трактор»