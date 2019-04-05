Работники «УРАЛКУЗА» покорили Большой Иремель

Слесарь-ремонтник завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») принял участие в гонках по скоростному восхождению в горах «Иремель Ярыш-2019», сообщает пресс-служба компании.

Скоростное восхождение, или скайраннинг, – это молодой вид спорта, который предусматривает покорение вершин по технически трудным тропам.

Сразу же два официальных старта – Чемпионат Уральского, Поволжского и Центрального федеральных округов и Чемпионат республики Башкортостан по скайраннинг-гонкам – прошли в прошлые выходные в Белорецкой области. Спортсмены соревновались в скоростном восхождении на гору Большой Иремель. Набор высоты составил 1000 метров. Расстояние до вершины и обратно – 28 км. В забеге приняли участие 143 спортсмена из 9 регионов страны: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Московской, Самарской областей, Пермского края, Башкирии, Удмуртии и республики Чувашии.

Слесарь-ремонтник кузнечно-прессового цеха Василий Трифонов преодолел дистанцию за 3 часа 5 минут 58 секунд и показал 43-й результат. На старте спортсмена-любителя поддерживали представители Совета молодежи завода «Уральская кузница». Они также прошли всю трассу, но уже без учета времени.

«В этом году профсоюзный комитет поддержал инициативу молодых работников принять участие в экстремальном забеге по горным вершинам. Преодоление сложных трасс тренирует силу духа, формирует у сотрудников предприятия интерес к спорту и активному досугу», – прокомментировал председатель профсоюзного комитета завода «Уральская кузница» Александр Никитин.