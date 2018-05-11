«Рекорд Победы» по силовому спорту установили более 150 южноуральцев

Турнир по силовому спорту «Рекорд Победы» прошел в трех городах Челябинской области – Коркино, Карабаше и Челябинске.

Кроме того, в рамках мероприятий все желающие могли установить «Рекорд Победы» в подтягивании, отжимании от брусьев (для мужчин) и отжимании от пола (для девушек) и в «выходе силой».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, в турнире приняли участие более 100 атлетов в трех возрастных категориях (до 13 лет, от 14 до 17 лет и старше 18 лет). Они состязались в двух дисциплинах - «силовом фристайле» и «силовом троеборье».

В Коркино лучшим атлетом признан Родион Ситдиков: он занял первые места сразу в двух дисциплинах - «Фристайл до 17 лет» и «Троеборье от 14 до 17 лет». В дисциплине «Фристайл от 18 лет» первое место досталось Сергею Жилину, в дисциплине «Троеборье от 18 лет» - Руслану Ситдикову.

В Карабаше в дисциплине «Фристайл от 18 лет» первое место занял Роман Гринив, в дисциплине «Троеборье до 13 лет» - Никита Полянцев, в дисциплине «Троеборье 14-17 лет» - Хаким Абдужаборов.

В Челябинске лучший результат показал все тот же Родион Ситдиков — он завоевал победу сразу в двух дисциплинах, «Фристайл до 17 лет» и «Троеборье от 14 до 17 лет». В дисциплине «Фристайл от 18 лет» первое место досталось Руслану Ситдикову, в дисциплине «Троеборье до 13 лет» - Евгению Силияну.

Все атлеты получили награды от организатора соревнований «Рекорд Победы» Русской медной компании, медали и кубки. «Рекорд Победы» установили более 150 человек. Они получили памятные подарки и сертификаты.

Соревнования по силовому спорту проходили на воркаут-площадках, построенных Русской медной компанией в Челябинской области в 2017 году. Напомним, РМК установила 7 воркаут-площадок и парков, соответствующих международным требованиям, в Екатеринбурге, Челябинске, Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайском. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 миллионов рублей.

В 2018 году Русская медная компания планирует продолжить проект по созданию доступных и качественных объектов для занятий спортом на открытом воздухе.