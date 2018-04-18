Рихард Гюнге подписал новый контракт с «Трактором». В клубе считают, что нападающий станет одним из ключевых игрков команды.

Хоккейный клуб «Трактор» и форвард Рихард Гюнге договорились о новом контракте. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019.

Шведский нападающий пришел в челябинский клуб в начале сезона 2017/2018 в результате обмена Жильбера Брюле в «Куньлунь Ред Стар».

По итогам сезона Гюнге стал лучшим бомбардиром «Трактора», набрав 48 (22+26) очков в 65 матчах, в том числе 16 (8+8) очков в плей-офф.

«Мы довольны взаимным соглашением. В первую очередь, мы подписали настоящего лидера команды, отлично проявившего себя в регулярном чемпионате и особенно в плей-офф. Рихард стал настоящим любимцем челябинских болельщиков. Второй немаловажный фактор — Гюнге сам очень хотел остаться в «Тракторе», поэтому переговоры длились недолго, соглашение заключено взаимовыгодное. Уверен, Рихард будет одним из ключевых игроков «Трактора» в следующем сезоне», - сказал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.