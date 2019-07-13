Россиянин Ковалев и британец Ярд проведут бой в Челябинске

Российский боксер-профессионал Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд сразятся за титул чемпиона мира WBO в полутяжелой весовой категории в родном для россиянина регионе.

Напомним, Сергей Ковалев родился в поселке Горняк Копейского городского округа (Челябинская область). В апреле 2019 года глава региона Алексей Текслер предложил знаменитому земляку провести в Челябинске поединок за титул чемпиона мира WBO провёл в Челябинске. «С ним переговорил, пригласил, он – “за”», - рассказывал Алексей Текслер.

Как сообщили в пресс-службе Федерации бокса России, поединок состоится 24 августа в Челябинске. Организатором выступит Федерация бокса России, а также сразу несколько промоутерских компаний.

Сергей Ковалев - первый и единственный россиянин, признанный боксёром года по версии журнала «Ринг». Лидер рейтинга лучших боксёров полутяжёлого веса по версии журнала Ринг (2015—2016). В 2013 году вошёл в список Гатти по версии HBO (5 самых достойных и зрелищных боксёров). Ковалев - действующий чемпион WBO, в его послужном списке 37 поединков, 16 из которых были титульными. Предыдущий поединок Ковалев провел в феврале в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанес ему первое поражение в карьере. Бой носил статус реванша - за полгода до этого колумбиец отобрал у Ковалева чемпионский пояс.

Для Энтони Ярда поединок с Сергеем Ковалевым станет 19-м в карьере и первым против российского боксера. За последние два года Ярд завоевал и защитил титулы WBO Inter-Continental и WBO European. На сегодняшний момент британец занимает первую строчку рейтинга WBO и является обязательным претендентом на бой с Ковалевым.

Фото пресс-службы Федерации бокса России