С победы начал выездную серию магнитогорский «Металлург»

С победы над китайским «Куньлунем» начал выездную серию магнитогорский «Металлург». Впереди у сталеваров матчи во Владивостоке и Хабаровске.

Сегодня, третьего октября, магнитогорский «Металлург» провел первый матч выездной дальневосточной серии. Соперником южноуральцев стал китайский «Куньлунь».

Магнитогорцы отправились в Китай в хорошем расположении духа. Команда выиграла все матчи домашней серии против западных соперников и перед сегодняшней встречей располагалась на шестом месте в Конференции Восток. Китайцы были на десятом.

В стартовом периоде хозяева льда заработали два удаления, но воспользоваться шансом и открыть счет магнитогорцы не смогли. Во втором периоде уже хоккеисты «Металлурга» показали «грязную» игру, трижды отправляясь в бокс для оштрафованных, но также не позволили «Куньлуню» открыть счет. На седьмой минуте матча это сделал магнитогорец Сергей Антипов.

В заключительной трети матча героем встречи стал Павел Варфоломеев, который сначала удвоил преимущество «Металлурга», а затем, оформив дубль, обеспечил команде комфортное преимущество – 3:0. Не смогли металлурги продержаться последние шесть секунд до финальной сирены и позволили китайским хоккеистам забить гол престижа. 3-1 – победа «Металлурга».

Магнитогорцы переезжают во Владивосток, где пятого октября сыграют с местным «Адмиралом».

Челябинский «Трактор» также взял курс на Дальний Восток. Пятого октября подопечным Германа Титова предстоит встреча с китайским клубом «Куньлунь».

Фото: matchtv