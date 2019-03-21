Самый высокий скалодром России «живет» в Магнитогорске

Скалодром «Вышка» в Магнитогорске (Челябинская область) занял первое место в рейтинге самых высоких скалодромов страны. Сооружения, попавшие в число лидеров, назвали в Федерации скалолазания России.

Высота «Вышки» составляет 37 метров, что почти вдвое больше ближайших «преследователей». На втором месте расположился пермский скалодром в легкоатлетическом манеже имени Сухарева (19,5 метра). Третью строчку разделили несколько сооружений высотой 18 метров. Они расположены в Воронеже, Ростове-на-Дону, Красноярске и Нижегородской области.

Скалодром «Вышка» в Магнитогорске был построен в 2002 году на частные деньги силами фирмы, в которой трудились альпинисты и скалолазы. На стандартной опоре ЛЭП удалось разместить две параллельных 37-метровых трассы для классической «скорости» с двумя небольшими уклонами ближе к вершине.

На сегодняшний день «Вышка» используется меньше остальных скалодромов Магнитогорска, но ежегодно в летний сезон здесь здесь проходят городские соревнования в классической «скорости». Кроме скалолазов объект используют для обучения промышленные альпинисты. Также иногда здесь тренируются туристы, спелеологи и представители МЧС. Они чаще используют железные конструкции опоры, нежели скалодром, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь федерации скалолазания России Андрей Решетов.

Фото Федерации скалолазания России