Саткинский район лучше всех в Челябинской области готов к труду и обороне

Саткинский муниципальный район лучше всех в Челябинской области готов к труду и обороне. Эта территория одержала победу в IV зимнем областном фестивале комплекса ГТО, финал которого состоялся в субботу, второго марта, в Увельском районе.

Команда Саткинского района (мужчины и женщины) завоевала 6699 очков, на 54 очка опередив соперников из Златоустовского муниципального района, занявшего второе место. Третий результат в традиционном зимнем фестивале ГТО - у хозяев соревнований: команда Увельского заработала общими усилиями 6605 очков.

Челябинский городской округ оказался на четвертом месте с результатом в 6579 очков. Замыкает пятерку лидеров Миасс (6489 очков).

Всего в фестивале ГТО участвовали 11 команд. На последнем месте оказался Верхнеуральский район.

Для женщин задания были следующие: наклоны, стрельба, прыжок с места, пресс, сгибание-разгибание рук, лыжная гонка три километра. У девушек 13-15-ти, 16-17-ти лет - то же самое, кроме стрельбы. Девочки 9-10 лет, 11-12 лет делали наклоны, прыгали в длину с места, сгибали и разгибали руки и бежали на лыжах (самые младшие - один километр, те, что постарше, - два).

Мальчики 9-10-ти и 11-12-ти лет делали наклоны, подтягивались, прыгали с места, качали пресс, участвовали в лыжной гонке (младшие бежали километр, старшие - два). Юноши - то же самое плюс сгибали и разгибали руки; на лыжах они бежали три километра. Мужчины – все то же плюс стрельба. Длина лыжной дистанции для взрослых представителей сильного пола составила пять километров.