Сборная Челябинской области по плаванию взяла «серебро» первенства страны

Сборная Челябинской области по плаванию заняла второе место в командном зачете на первенстве страны среди юниоров, которые состоялись в Пензе среди представителей двух возрастных групп. За победу в Пензе боролись юниоры 15-17-ти лет и юниоры 17-18-ти лет.

В активе южноуральцев - три медали, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

«Золото» на дистанции сто метров вольным стилем завоевал Константин Пьянзин из Магнитогорска 2001 года рождения с результатом 50,95. Серебряную медаль в эстафете четыре на сто метров комплексом с результатом 3.48,50 завоевала сборная в составе воспитанников челябинской СШОР №7 Александра Михайлова и Андрея Шушарина, снежинца Александра Южанинова и магнитогорца Константина Пьянзина. «Бронзу» южноуральская команда завоевала в эстафете четыре на сто метров вольным стилем с результатом 3.27,57. В ее составе выступали Константин Пьянзин, Александр Михайлов, Александр Аксеновских (все - челябинская СШОР №7) и Илья Прокин (Челябинск, ЮНИКА).

Фото минспорта региона