Сборная России проиграла домашний юниорский чемпионат мира. Американцы у нашей национальной сборной выиграли с разгромным счетом – 5:1.

В составе американцев заброшенными шайбами сумели отметиться Коул Кауфилд, Джоэль Фараби при игре в меньшинстве, Оливер Уолстрем, Джейкоб Уайз и Джек Хьюз, при этом двое последних поразили уже пустые ворота. У россиян гол на свой счёт записал Руслан Исхаков.

США – самые титулованные в истории турнира. На их счету 10 золотых медалей.

Добавим, за сборную России выступали три воспитанника южноуральского хоккея. Это форвард Никита Охотюк. Он начинал свою карьеру в спортивной школе «Трактор». А также Егор Спиридонов и Никита Рожков. Они свои первые шаги в спорте делали в магнитогорском «Металлурге».

В полуфинале сборная США сразится с чехами, которые переиграли команду Канады.

Во втором матче встретятся Финляндия и Швеция.