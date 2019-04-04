Сеничев и Губарев покинут ХК «Трактор»

Врио губернатора Алексей Текслер принял решение о кадровых перестановках в челябинском «Тракторе». Клуб покинут директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев.

Об этом исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил сегодня, четвертого апреля, на пресс-конференции для журналистов.

«Я переживаю за «Трактор» и делал это всегда, когда жил в Челябинске. Я уже определил куратора, который займется улучшением состояния клуба. Это Борис Видгоф. Ему предстоит проанализировать состояние команды. Также перед ним стоят задачи по выбору главного тренера и формированию команды», - отметил Текслер.

Также врио губернатора отметил, что в приоритете будет опора на воспитанников клуба, на южноуральцев.

«Надеюсь, в ближайшее время мы сможем подготовить команду к новому сезону. Задача, которая будет на сезон поставлена, будет амбициозной», - добавил Алексей Текслер.

Напомним, в этом сезоне «Трактор» вышел в плей-офф, но «вылетел» из него в первом же раунде, уступив лучшей команде Востока «Автомобилисту» из Екатеринбурга.