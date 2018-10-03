Сестры Друзь из Челябинска установили рекорд мира в пожарной эстафете. Всего на международных стартах школьницы завоевали шесть медалей на двоих.

В Болгарии завершился четвертый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Честь главного управления МЧС России по Челябинской области представляли Дарья и Валерия Друзь из Челябинска.

«Девушки давно занимаются пожарно-спасательным спортом. Они тренируются под руководством наших сотрудников. Их личные тренеры – Вячеслав Лебедь и Сергей Локтиев. Старшая сестра уже участвовала в подобном чемпионате мира, для младшей соревнования в Болгарии стали дебютом», - рассказал официальный представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Растопчин.

Школьницам из Челябинска не было равных в подъеме в окно второго этажа учебной башни и в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. В заключительный день соревнований спортсменкам предстояло помериться силами в эстафете 4х100 метров.

Россию в эстафете представляли Олеся Ценова из Нижегородской области, Валерия Друзь и Дарья Друзь из Челябинской, а также Ирина Демидова Московской области. Челябинки бежали на втором и третьем этапах.

«В итоге сборная России установила новый мировой рекорд, преодолев четыре этапа за 61,36 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал белорусским спортсменкам. Он был установлен в 2015 году в городе Гродно и равнялся 62,72 секундам», - добавил Михаил Растопчин.

Россия заняла первое место, на втором спортсменки из республики Беларусь и замкнули тройку призеров представительницы Чехии. Юношеская сборная России не собиралась отставать от девушек и также заняла первое место.