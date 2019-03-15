Сезон дворового хоккея в Челябинске завершен

В Челябинске сегодня, 15 марта, МБУ «Спортивный город» прекратил работы по заливке и обслуживанию хоккейных кортов в связи с изменением погодных условий.

Ледовая кампания-2018-201 по организации открытых дворовых катков в столице Южного Урала прошла успешно. Этой зимой жители Челябинска получили рекордное количество бесплатных спортивных площадок - 77 вместо 72-х запланированных.

Как рассказал директор «Спортивного города» Эркин Маматов, второй зимний сезон заливки хоккейных кортов, по оценке жителей Челябинска, можно считать удовлетворительным.

«Несмотря на сильный перепад температур в декабре и марте и обильные снегопады в течение всего зимнего сезона, все хоккейные корты для тренировок были подготовлены и обслужены вовремя. В следующем сезоне МБУ «Спортивный город» планирует подойти к заливке еще более ответственно и готов к тому, чтобы открыть еще больше спортивных площадок по сравнению с текущим сезоном», - отметил Эркин Маматов.

На смену зимнему сезону дворового хоккея приходит новый - инструкторы «Спортивного города» начнут тренировки во дворах Челябинска по подготовке к выполнению нормативов ГТО, мини-футболу, общей физической подготовке. В весенне-летний период все желающие также продолжат заниматься физической культурой на бесплатных занятиях под руководством профессиональных тренеров.