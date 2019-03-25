Шестилетний челябинец выполнил нормативы ГТО на золотой знак отличия

Давид Гачечиладзе стал самым юным в Челябинской области участником комплекса «Готов к труду и обороны» с золотым знаком отличия. Шестилетний вундеркинд занимается каратэ киокушинкай, хочет стать ученым и изучает мифы Древней Греции.

На Южном Урале найден самый юный участник ГТО, кому удалось выполнить нормативы на золотой знак отличия. Им стал Давид Гачечиладзе – учащийся ДОУ №365. Юный спортсмен занимается каратэ киокушинкай полгода, ранее изучал основы брэйк-данса. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

«У нас вообще семья спортивная, стараемся вести активный образ жизни. Мы с супругой прививаем детям любовь к спорту. И им это нравится. Помимо Давида, у нас растет еще четерыхлетний Арсен. В сентябре он также пойдет в секцию каратэ», - рассказывает глава семьи, Тамаз Гачечиладзе.

Давиду нравится спорт во всех его проявлениях. Так, большое впечатление на него произвели прыжки в воду – в прошлом году в Челябинске проходил Кубок России по этому виду спорта. Понравилось мальчику и на хоккее в арене «Трактор». Однако его интересы спортом не ограничиваются. По словам отца вундеркинда, Давид хочет стать ученым. Он увлекся историей о появлении динозавров и античной историей.