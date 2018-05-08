Школьники Челябинской области готовятся к финалу Президентских состязаний

В Челябинской области пройдет финал школьных Президентских состязаний. Победители соревнований в сентябре этого года отправятся в Анапу, где самые спортивные и выносливые девятиклассники страны будут бороться за право представлять свой регион на Всероссийских стартах.

Школьные Президентские состязаний схожи с физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». В программу обязательных тестов стартов входят километровая дистанция, бег на 30, 60 и 100 метров, подтягивание на перекладине для юношей, отжимание для девушек, упражнения на пресс, прыжки в длину с места, наклон вперед из положения сидя (тест на гибкость) и эстафетный бег.

Особенность Президентских состязаний состоит в том, что к участию допускаются исключительно команды учащихся одного класса. В командах городских школ - 16 участников (восемь юношей и восемь девушек), в командах сельских образовательных учреждений – восемь человек (четверо юношей и четыре девушки).

В этом году в Президентских состязаниях участвовали девятиклассники из почти 800 школ нашего региона. В финальных этапах в Челябинске, Магнитогорске и Сатке на старт выйдут около сотни команд-классов.

Старт состязаниям будет дан в столице Южного Урала десятого мая. Соревнования пройдут на базе школы №116. Затем продолжатся 15-го мая в Сатке (ДС «Магнезит») для команд горнозаводской зоны и в Магнитогорске (манеж СК «Металлург-Магнитогорск») для южных территорий области.

По итогам зональных соревнований 18 мая в Челябинске состоится суперфинал. За победу здесь сразятся по три лучших класса из городов и сельских поселений региона. А всероссийский финал Президентских состязаний пройдет с третьего по 24-е сентября в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена», в нем примут участие около пятидесяти школьных команд.

Челябинскую область в Анапе будут представлять две самые сильные команды: одна – городской школы, вторая - сельской.