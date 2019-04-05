Скалолазка из Челябинской области включилась в борьбу за путевку на Олимпиаду-2020

Скалолазка из Челябинской области Елена Красовская сегодня, пятого апреля, вступила в борьбу за путевку на первые в истории скалолазания Олимпийские игры. Они пройдут в 2020 году.

Сегодня и завтра южноуральской скалолазке предстоит выступить на первом этапе Кубка мира 2019 года в дисциплине «Боулдеринг». Его принимает швейцарский Майринген.

В течение двух дней ведущие спортсмены планеты будут вести спор за медали, а также за очки, которые позволят вступить в борьбу за путевки на Олимпийские игры-2020. Для получения высокого рейтинга необходимо показать успешные результаты на двух этапах Кубка мира в каждой из дисциплин: «Боулдеринг», «Трудность» и «Скорость». Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал пресс-секретарь федерации скалолазания России Андрей Решетов.

Последний этап подготовки к международному сезону 2019 года Красовская провела в Токио. Здесь с 19 марта по 2 апреля она тренировалась в составе олимпийской сборной России. Столица Японии примет в ближайшем будущем два важнейших турнира для скалолазов – чемпионат мира 2019 года (август 2019-го) и первые в истории скалолазания Олимпийские игры (август 2020-го). Этим и был продиктован выбор места для проведения тренировочного мероприятия.

Токио славится обилием современных скалодромов, предназначенных для дисциплины «Боулдеринг». Красовская вместе с другими олимпийцами посетила несколько залов для боулдеринга. Кроме того, на тренировке в дисциплине «Скорость» российским олимпийцам удалось померяться силами с представителями сборной Японии.

«Сбор в Токио дал нам больше возможностей набраться опыта в тех технических элементах, которые в наших залах используются в меньшей мере. В каждом зале - свой стиль трасс, но все они очень похожи на трассы Кубка мира, - отмечает тренер сборной России Дмитрий Шарафутдинов. - К концу сбора и парни, и девчонки разлазались. Видно, что у них здесь в полной мере получается выполнять большее количество технических элементов. Наши олимпийцы набрались уверенности. Проделанная работа позволяет надеяться на то, что в этом году они выступят гораздо лучше, чем прежде».