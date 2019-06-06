Скалолазка из Челябинской области взяла «серебро» всероссийских соревнований

Скалолазка из города Коркино Челябинской области Марина Кушанина завоевала «серебро» всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию в Перми, где участвовали почти полтысячи спортсменов из 39-ти регионов страны.

Марина Кушанина заняла второе место среди младших девушек (в возрасте 14-15 лет) в боулдеринге. Эта дисциплина заключается в преодолении коротких и максимально сложных трасс небольшой высоты без страховки. На каждой из них есть вершина (так называемый «топ») и промежуточный финиш («зона»). Они, а также попытки, потраченные на прохождение трассы идут в зачет спортсмену.

«Золото» в боулдеринге среди младших девушек заработала москвичка Виктория Смирнова. На третьем месте оказалась спортсменка из Иркутской области Валерия Веретенина.

Обе призерши - и Марина, и Валерия - сделали по два «топа», однако южноуральская спортсменка взяла на «зону» больше - четыре против трех, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь федерации скалолазания России Андрей Решетов.