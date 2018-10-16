«Солнечная долина» готовит горнолыжников и сноубордистов с четырех лет

Детская школа спортивной подготовки на горнолыжном курорте «Солнечная

долина» под городом Миасс Челябинской области начала набор детских групп в возрасте от четырех лет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», обучение юных горнолыжников школа ведет уже третий год. В течение этого времени дети прошли обучение по направлениям горных лыж и сноуборда, приняли участие в региональных стартах на Кубок губернатора по горнолыжному спорту и сноуборду, провели летние тренировочные сборы на базе действующей инфраструктуры курорта. Занятия ведутся по двухступенчатой системе. Первый уровень предусматривает обучение детей в возрасте от четырех до восьми лет на детском горнолыжном склоне «Предшкольная подготовка». Программа включает по два-три урока в неделю под руководством опытного тренера высшей категории Натальи Лапшиной по выбранному направлению – сноуборд или горные лыжи. С использованием уникальной методики малышам помогут освоить основные способы передвижения на лыжах, простейшие элементы горнолыжной техники, закрепить полученные умения и освоиться на склоне. Затем дети смогут перейти на следующий уровень подготовки «Спортивная школа», предусматривающий занятия в спортивной школе. Здесь курсанты в возрасте от пяти лет смогут заниматься сноубордом и горными лыжами в трех дисциплинах: параллельных (слалом и слалом-гигант), фристайл, ски и борд-кросс. Тренировки проходят под руководством тренеров три раза в неделю. Для занятий можно взять оборудование в прокате, а из Миасса до «Солнечной долины» добраться с помощью бесплатного трансфера.

По словам старшего тренера спортивной школы Натальи Лапшиной, «Солнечная долина» обладает первоклассной инфраструктурой для того, чтобы готовить будущих олимпийских чемпионов, все имеющиеся здесь спортивные сооружения соответствуют международным стандартам.