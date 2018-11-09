«Солнечная долина» попала в топ лидеров горнонолыжных курортов России

На днях аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг зимних курортов России, очень популярных у горнолыжников и сноубордистов для катания осенью и открытия нового сезона наступающей зимы. Второй по привлекательности в списке горнолыжных курортов числится «Солнечная долина» в Миассе.

Рейтинг привлекательности зимних российских курортов составлен по результатам анализа опроса у туристов в ноябре 2018 года. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет свои спуски 17 ноября этого года и ожидает огромный наплыв желающих спуститься с ее склонов на протяжении последнего месяца осени и всей зимы.

Топ-5 горнолыжных курортов открытия сезона 2018-2019, популярных не только у российских туристов, но и зарубежных, составляют «Шеренг» в Таштагольском районе Кемеровской области, «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области, «Гора Белая» в Нижнем Тагиле Свердловской области, «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии и «Усть-Корал» в Тынде Амурской области.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» располагает одними из лучших трасс Челябинской области, которые удовлетворят запросы всех посетителей - от профессионалов горнолыжного спорта до самых маленьких любителей активного отдыха. Каждый год организаторы активного отдыха преподносят своим посетителям приятные сюрпризы, запуская новые трассы и оборудуя существующими трамплинами и контруклонами. Неожиданные изменения в рельефе заставляют проходить спуски «на адреналине» и ожидать чего-то неизведанного.

Всего на горнолыжном курорте оборудовано 12 горнонолыжных и одна тюбинговая трасс. Есть здесь и беговая лыжная трасса. Протяженность трасс более восьми километров. Все трассы оснащены системами искусственного снега и квалифицированно освещены для отдыха в темное время суток.

Все трассы имеют три цвета сложности прохождения – «зеленая» для начинающих горнолыжников, «синяя» имеет низкую степень сложности и «красная» проходит, как трасса среднего уровня сложности.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» знаменит во всем мире тем, что здесь часто проводятся соревнования международного уровня. Это этапы кубков мира по фристайлу и ски-кроссу, про горным лыжам. Также на курорте периодически проходя чемпионаты России по горным лыжам и сноуборду. На состязания приезжают профессиональные спортсмены мирового уровня.

В наступающим сезоне, впервые в истории Челябинской области, на курорте будет проводиться Кубок Европы по сноуборду.