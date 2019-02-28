Солнечная долина становится мировым центром развития спорта

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области подведены итоги международных соревнований Кубка мира FIS по фристайлу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», с 19 по 24 февраля Южный Урал превратился в мировую столицу фристайла. Здесь состязались в мастерстве более 100 ведущих спортсменов из 15 стран мира при поддержке свыше 10 тысяч зрителей из Челябинской и Свердловской областей, Тюмени, Кургана и Москвы. По итогам стартов их организаторы заявили, что намерены подать заявку на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.

По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина, для этого необходимо развивать инфраструктуру курорта и построить еще две профессиональных трассы. Чемпионат мира включает в себя 28 дисциплин. Сегодня в «Солнечной долине»

есть три профессиональных трассы, построенных на высшем уровне: cки/борд-кросс,

хаф-пайп, слоуп-стайл. Необходимы также трамплин биг-эйра и трасса для могула. Для

этого потребуются инвестиции в строительство трасс, подъемников и системы

оснежнения. Только в 2019 году «Солнечную долину» посетят более 250 тысяч гостей. Курорт входит в ТОП-10 курортов России, что позволит в течение ближайших трех-четырех лет найти необходимые инвестиции.

Председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин подчеркнул, что курорт имеет долгосрочную стратегию развития «Открытый город». Здесь планируется создать комфортную среду для жизни - уютное жилье, возможности для проведения досуга, термальный комплекс. Для того, чтобы люди могли выбрать «Солнечную долину» местом своего постоянного проживания, запущены образовательные проекты, открыт детский сад с обучением английскому языку, внедрены развивающие образовательные программы, созданы все условия для занятий горнолыжным спортом. В перспективе планируется открыть в «Солнечной долине» школу и университет, выпускники которого смогут трудоустроиться на градообразующие предприятия Миасса. На 20% чаще курорт стали посещать дети. Этому способствует развитие детских программ. Более 15 тысяч школьников ежегодно встают здесь на горные лыжи. Развивая спорт ГЛК формирует будущее.