«Солнечную долину» посетит звезда российского сноуборда Кристина Пауль

С 13 по 14 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области состоится Кубок Европы по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс, на который приедет российская участница Олимпийских игр 2018 года в корейском Пхенчхане, победительница Универсиады 2019 в сноуборд-кроссе Кристина Пауль.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», всего для участия в южноуральских международных соревнованиях заявились более 100 спортсменов, в том числе 40 иностранных из Франции, Андорры, Испании, Румынии, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и Чехии. Состязания будут проводиться на трассе для ски/борд-кросса, на которой в феврале 2019 года «Солнечная долина» принимала Кубок мира FIS по фристайлу Audi. Для проведения Кубка Европы рельеф трассы будет немного видоизменен, скорректирована зона старта и несколько фигур в зоне финиша. Строительные работы уже ведутся, что не мешает туристам пробовать свои силы на этой уникальной трассе.

Среди иностранных спортсменов заявлены участники Чемпионатов мира FIS, многократные участники Кубков Европы.