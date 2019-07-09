Сотрудники государственного ракетного центра имени Макеева пересели на велосипеды

В рамках Спартакиады государственного ракетного центра имени Макеева состоялся ежегодный велопробег вокруг озера Тургояк. Он стал уже девятым по счёту. Участие в спортивных соревнованиях приняли 53 человека.

Хозяева велопробега всегда радушно принимают в свои ряды представителей других предприятий и городов. Были они и в этот раз. Участникам соревнований предстояло преодолеть расстояние в 23 километра. Чуть более, чем за час первым финишировал инженер-конструктор первой категории Алексей Козлов. Рекорд велопробега, поставленный им же в 2013 году – 58 минут 2 секунды, побить не удалось.Две минуты победителю проиграл представитель миасской команды CrossFit Тимур Титович, третьим, как и в прошлом году, на финише был инженер-конструктор Анатолий Кузнецов.

В десятку сильнейших велосипедистов вошли также электромонтёр Егор Березин, энергетик Денис Абросимов, ведущий инженер Алексей Кульбякин.

Преодолевая многочисленные крутые подъёмы и спуски, не переставая крутить педали более полутора часов, финиша достигли и первые велосипедистки. Отдав пальму первенства гостье велопробега – индивидуальному предпринимателю Анне Савельевой, второй результат показала инженер Анна Каширина, третьим призёром стала инженер Анастасия Шведчикова.

Через три часа 15 минут после старта финишную черту вместе с замыкающими, в роли которых выступали специалисты предприятия Роман Бучнев и Олег Бывалин, пересек последний велосипедист.