Сотрудники РФЯЦ-ВНИИТФ из Снежинска блеснули в «Атомиаде-2019»

Сотрудники РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск, Челябинская область) приняли участие в «Атомиаде-2019». Региональный этап Х зимней спартакиады среди работников атомной отрасли состоялся в Свердловской области, на спортивных площадках города Лесного.

Вместе со снежинцами в состязаниях участвовали команды ПО «Маяк» (Озерск), ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Лесной), работники приборостроительного завода города Трехгорного и уральского электромеханического завода (Екатеринбург). Состязания проходили по пяти дисциплинам: хоккей с шайбой, мини-футбол, лыжные гонки, шахматы и полиатлон.

В общекомандном зачете по шахматам сборная РФЯЦ-ВНИИТФ заняла первое место, лучшими стали Иван Рыков, Владимир Карманов, Александр Подъезжих. В полиатлоне снежинцы оказались вторыми. «Золото» в личном зачете завоевала Ирина Томилова, «серебро» - у Оксаны Макеевой. В лыжных гонках у снежинской команды третье место, победителями в своих возрастных категориях стали Ольга Кондратьева, Вячеслав Гордейчук и Василий Грядобитов. «Серебро» - у Татьяны Гончаровой, «бронза» - у Анастасии Сырцовой.

В эстафете команда РФЯЦ-ВНИИТФ, в составе которой выступали Ольга Кондратьева, Татьяна Гончарова, Марина Щербинина и Елена Карелина, заняла второе место. В турнирах по мини-футболу и хоккею сборная РФЯЦ- ВНИИТФ вышла на третье место, сообщает пресс-служба снежинского предприятия.

Финал спартакиады работников атомной отрасли «Атомиада-2019» пройдет 14-17 марта в Северске.

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«Атомиада» - одно из основных спортивных событий атомной отрасли. Ежегодно в спартакиаде принимают участие более 50-ти тысяч спортсменов. Соревнования проходят по 11-ти летним и пяти зимним видам спорта.

Фото Антона Павлова