Спортсменка из Челябинска выиграла чемпионат России по плаванию
Спортсменка из Челябинска выиграла чемпионат России по плаванию. Виталина Симонова не только поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета на дистанции 200 метров, но и завоевала «бронзу» на стометровке.
С 20 по 25 апреля в Москве проходил чемпионат России по плаванию. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации.
В составе команды Челябинской области на соревнованиях выступила воспитанница заслуженного тренера России Александра Ильина, заслуженный мастер спорта Виталина Симонова. Об этом сообщает пресс-службе регионального спорта.
В финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом, как и в полуфинале, Виталина обошла 3-кратную призерку Олимпийских игр, 5-кратную чемпионку мира, 6-кратную чемпионку Европы Юлию Ефимову и показала лучший результат в Европе в этом году - 2:23.67, поднявшись на высшую ступень пьедестала.
«Радует, что спортсменка будет представлять Челябинскую область в составе сборной России на чемпионате Европы, который состоится в августе в городе Глазго (Великобритания). Это мотивация для остальных спортсменов Челябинской области. Пример, как постепенно, начиная от небольших соревнований, таких как «Путь чемпиона» и других областных, спортсмены добиваются высших наград на уровне страны и получают возможность заявить о себе на уровне Европы», - отметил президент Федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев.
На дистанции 100 метров брассом Виталина Симонова была третьей.