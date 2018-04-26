Спортсменка из Челябинска выиграла чемпионат России по плаванию. Виталина Симонова не только поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета на дистанции 200 метров, но и завоевала «бронзу» на стометровке.

С 20 по 25 апреля в Москве проходил чемпионат России по плаванию. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации.

В составе команды Челябинской области на соревнованиях выступила воспитанница заслуженного тренера России Александра Ильина, заслуженный мастер спорта Виталина Симонова. Об этом сообщает пресс-службе регионального спорта.

В финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом, как и в полуфинале, Виталина обошла 3-кратную призерку Олимпийских игр, 5-кратную чемпионку мира, 6-кратную чемпионку Европы Юлию Ефимову и показала лучший результат в Европе в этом году - 2:23.67, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

«Радует, что спортсменка будет представлять Челябинскую область в составе сборной России на чемпионате Европы, который состоится в августе в городе Глазго (Великобритания). Это мотивация для остальных спортсменов Челябинской области. Пример, как постепенно, начиная от небольших соревнований, таких как «Путь чемпиона» и других областных, спортсмены добиваются высших наград на уровне страны и получают возможность заявить о себе на уровне Европы», - отметил президент Федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев.

На дистанции 100 метров брассом Виталина Симонова была третьей.