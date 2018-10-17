Спортсменка из Златоуста завоевала «золото» первенства Европы по боксу

Спортсменка из Златоуста (Челябинская область) Мария Берстенева завоевала золотую медаль первенства Европы по боксу в Анапе, в котором за победу боролись более трехсот юношей и девушек в возрасте 15-16 лет из 31-й страны.

В финальном бою в категории до 63-х килограммов Мария, являющаяся ученицей тренеров Дмитрия Сайфуллина и Антона Блинова, очень уверенно выиграла у сербки Нины Стайкович.

С первых минут встречи учащаяся СШОР №5 Златоуста обрушила на соперницу град ударов. Один из них в конце второго раунда отправил Стайкович в нокдаун. Спортсменка из Сербии после перерыва попыталась перехватить инициативу, но безрезультатно. Мария Берстенева была явно сильней и заслуженно получила европейское «золото».

Как отмечает пресс-атташе федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко, девушки уже встречались в августе этого года в финале международного турнира в сербском городке Врбас, где также очень уверенно победила наша землячка.

Фото федерации бокса Златоуста