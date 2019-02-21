Спортсмены со всего мира отмечают прекрасную организацию Кубка мира в «Солнечной долине» Миасса

Лучшие скри-кроссмены со всего мира приехали в «Солнечную долину» (Миасс, Челябинская область), чтобы принять участие в этапах Кубка мира FIS по фристайлу Audi.

На курорт приехали порядка 100 спортсменов из 18 стран мира, в том числе сборные команды Канады, Германии, Швеции, Швейцарии, США, Словении, России, Чехии, Франции и Японии.

Завтра, 22 февраля, пройдут квалификационные заезды, а 23 и 24 февраля – финалы двух этапов.

Участники Кубка мира-2019 по фристайлу уже провели здесь первые тренировки. Они высоко оценили подготовку к соревнованиям со стороны организаторов и надеются, что, как и раньше, Кубок мира посетят большое количество болельщиков.

Спортсмен из Канады Эбби Маккьюэн впервые приехал на Южный Урал и был приятно удивлен. «Мне у вас нравится – красивая природа, хороший горнолыжный курорт, прекрасные условия для проживания. Приятно здесь проводить время», - отметил канадец.

Саманта Джудит Сим из Австралии уже третий год подряд участвует в Кубке мире в «Солнечной долине». «Мне нравится трасса и в целом обстановка вокруг соревнований», - рассказала спортсменка.

Мариэль Берже-Саббатель из Франции считает, что с точки зрения соревнований «Солнечная долина» ничем не отличается от тех европейских курортов, на которых уже давно проводятся подобные состязания.

Многие спортсмены высоко оценивают организацию Кубка мира в «Солнечной долине». Как сказал Эбби Маккьюэн, что оргкомитет Кубка «потрясающе справляется со своей работой». Мариэль Берже-Саббатель отметила большое количество болельщиков: «И что самое важное, болельщики очень тепло относятся ко всем спортсменам, это очень импонирует».

Фото Минспорта Челябинской области