Стартовала продажа билетов на чемпионат России по ММА в Челябинске. Цена билетов демократичная — от 300 рублей

Сегодня, 26 апреля, в продажу поступили билеты на главный российский старт 2018 года по смешанному боевому единоборству (ММА).

Состязания пройдут в Челябинске.

Поклонники ММА смогут приобрести билеты на финалы чемпионата страны и профессиональные поединки, которые состоятся 13 мая.

Цена билетов демократичная — от 300 рублей. Организаторы предусмотрели несколько категорий мест — зрители могут выбрать для себя удобные позиции на трибунах арены «Трактор» или в партере вблизи ринга. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Приобрести билеты на чемпионат России по ММА в Челябинске можно как через интернет — на сайте kassy.ru, так и в точках продаж городских зрелищных касс.

Напомним, что чемпионат России по смешанному боевому единоборству 2018 года состоится на Южном Урале 12 и 13 мая. Более 150 спортсменов оспорят звания чемпионов в 8 весовых категориях, а также право войти в состав национальной сборной и в дальнейшем представлять страну на чемпионате мира и Европы.

Специальным гостем турнира станет чемпион UFC в легком весе российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, он проведет семинар-диалог с юными спортсменами Челябинской области и будет зрителем финальной части чемпионата и профессиональных поединков с участием лучших южноуральских бойцов ММА и их соперников из Европы, Африки и Южной Америки.